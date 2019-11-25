【有片】廢柴出醜再創新猷　曼聯迷：快躝

曼聯今輪英超坐晒過山車，先輸2粒入3球，但最後都係贏唔到，只能作客打和錫菲聯3:3。上半場紅魔鬼表現曳到震，今仗意外踢正選嘅菲爾鍾斯更瀨晒嘢，上半場被對手前鋒賴斯莫薩特玩到殘，多次被爆開跌到一仆一碌，直接累曼聯輸第一球。魔迷睇到擰晒頭，唔少都希望佢可以盡快離開球隊，亦唔明點解愛隊要放走基斯史摩寧。

於2013年，費格遜曾經預測鍾斯將成曼聯傳奇球員，但費Sir呢次真係走漏眼，鍾斯唔好話變傳奇，依家連做正選嘅能力都冇。曼聯今戰踢343陣式，鍾斯得以同哈利馬古尼、域陀連迪路夫齊齊打正選，但佢好明顯有心無力，面對對手法國23歲鋒將賴斯莫薩特，無論速度、靈活度甚至力量都唔及對手，於失波之前，已有一次被賴斯莫薩特撞到插水式瞓地；到失波一球，佢食唔晒身位，竟然被賴斯莫薩特一拍就彈飛，最後後者傳中造成入球。

今場係鍾斯本季首次打正選，就要為失波孭晒鑊，領隊蘇斯克查都頂佢唔順，半場就換走佢，以連格入替。鍾斯11年加入曼聯後冇齣好戲，相信好快會被新仔杜安薛比過頭，成球隊第5中堅（馬古尼、連迪路夫、馬高斯盧祖、杜安薛比），曼聯球迷於賽後喺網上話，唔明點解要放史摩寧而留鍾斯，其實事實一字咁淺，因為史摩寧仲有人要，鍾斯就唔係囉。