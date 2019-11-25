踩師弟踩到盡！加利佬：佢3個係笑話

曼聯作客升班球隊錫菲聯，雖然曾經7分鐘內入3球，但最後都係畀對手逼和3:3，再次失分之下，目前13戰僅得17分排第9，同第4車路士有9分距離。曼聯今戰上半場演出可謂災難級，若非迪基亞屢作神救，上半場肯定唔只落後1球；鋒線方面亦毫無建樹，無論薪速度、身位、路數都輸晒畀錫菲聯後防。

為今仗作評述嘅曼聯名宿加利尼維利，睇見球隊於下半場早段輸到0:2，嬲到大鬧曼聯球員，佢特別針對前鋒3子拉舒福特、安東尼馬迪爾同丹尼爾占士，話佢哋徹徹底底係個笑話：「佢哋3個喺前線既冇互動又唔跑動，成場對曼聯一啲貢獻都冇，根本係個笑話。曼聯中場的確係曳，但前面3個表現都應該差到咁。你如果問錫菲聯領隊基斯韋達，會唔會肯用2個前鋒賴斯莫薩特同麥哥迪克，去換福仔同馬迪爾，佢一定唔肯。」

但福仔同占士，之後終於踢番好啲，其中福仔取得1入球、1助攻，而占士亦出咗個靚波予福仔射入第3球。雖然係咁，呢條曼聯鋒線頭1個鐘頭嘅演出的確勁曳，加利佬冇鬧錯人。

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