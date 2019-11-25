港超聯　香港飛馬2比1挫佳聯元朗開齋

「中銀人壽香港超級聯賽」周一晚（25日）假香港大球場上演的賽事，香港飛馬憑着文迪斯及查理士於上下半場各入一球，以2比1擊敗佳聯元朗，取得今季聯賽首勝。

香港飛馬今場以文迪斯任單前鋒，另一位外援查理士先列後備，而佳聯元朗則以鄭璟昊夥拍2名巴西外援辛坦拿和米基爾任三箭頭。賽事以飛馬的進攻揭開序幕，文迪斯9分鐘罰球斬入禁區，陳偉豪施頂高出。15分鐘，飛馬率先打破僵局，文迪斯罰球直射，皮球直接彎入網窩，飛馬領先1比0。受壓的元朗隨後反擊，米基爾娥媚月頂右腳勁射，雖然被門將梁興傑撲出底線，但及後元朗便憑這個機會入波。辛坦拿接應角球前柱撞射入網，元朗32分鐘追成1比1。雙方半場前再產生不少黃金機會，飛馬憑佐佐木周37分鐘接應文迪斯妙傳施射，無人看管之下竟射出界。而元朗邊廂則有辛坦拿接應羅振庭傳中施頂，可惜中柱彈出，雙方半場以1比1打成平手。

佳聯元朗於換邊後有不少入球機會，惟辛坦拿中路主射罰球卻告中楣，這位巴西中鋒於65分鐘亦有一記中路罰球直射高出，而隊友米基爾66分鐘後則左路接應長傳頭槌攻門出界，曾至孝就於68分鐘禁區頂接應鄭璟昊右路橫傳抽射高出。久攻不下的元朗戰至完場前卻告失守，飛馬由後備上陣的查理士89分鐘射入奠定勝局的一球，最終香港飛馬以2比1擊敗佳聯元朗，在全取3分後升上第7位，而佳聯元朗則續居榜末。

香港飛馬主教練文彼得賽後表示，對手元朗今仗表現不俗，更製造了不少機會給辛坦拿，同時亦稱讚己隊球員落力，並認為鬥志是球隊贏波的關鍵，他指球隊上下均傾盡全力，惟馬高斯於日前腰部受傷而未能按原定計劃上陣。