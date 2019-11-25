港超聯 「陳7」：球隊仲需要我，我就喺度！

香港飛馬周一（25日）在香港大球場對佳聯元朗的賽事，終憑文迪斯和尾段查理士的奠勝球以2比1擊敗客軍，取得今季聯賽第一場勝仗。在下半場換入的陳肇麒，今季球衣背面印上的名字，由過往的「S K Chan」一改成為「Klay Chan」，原來轉變的背後別具意義。

香港飛馬賽前聯賽未嘗一勝，去仗銀牌賽更慘負富力1比2，今仗對元朗為求爭勝，一開波攻勢就如狼似虎，更在15分鐘憑文迪斯的罰球先拔頭籌。惟他們半場前被元朗追和後表現回落，一度被客軍重掌形勢，雙方戰況陷入膠着。下半場，飛馬換入陳肇麒作為前場支點加強攻力。而他亦不負眾望，在前線起了牽制敵衞的作用，某程度上造就後來查理士射入奠定勝球，為球隊成功取得寶貴3分。「陳7」在賽後指，這場得來不易的勝仗對球隊十分重要：「始終聯賽未贏過，之前係有啲失望，我哋都好希望贏番場幫隊波拎3分，今日終於得咗，希望贏咗之後勝仗會繼續嚟。」

這位香港神鋒雖然已年屆34歲，但陳肇麒今季仍經常被派上用場，擔當起在前場衝鋒陷陣的重任。「陳7」坦言，若球隊一日還需要他，他仍然會隨時候命：「我都希望佢哋可以踢得好好唔需要我，如果係咁我仲開心。但係如果球隊仲需要我，我一定盡全力去幫球隊。」

值得一提的是，「肇麒」今季的球衣名字，由過往的「S K Chan」，一改成為現時兒子的名字「Klay Chan」，他解釋背後象徵意義：「依家年紀大咗，有咗最重要嘅屋企人同小朋友，覺得自己有個責任喺身上，就印咗呢個名。」他還透露，現年3歲的仔仔性情活躍，似乎對足球甚有興趣，然而「肇麒」大呻，太太甚少帶仔仔入場觀看他的球賽，不過他補充：「唔緊要，我知佢哋會喺到。」

被問到愛兒有沒有機會成為下一位香港傳奇前鋒，陳肇麒笑稱：「盡力啦，可能佢打後衞呢！」