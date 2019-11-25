利物浦最大阻力　王牌傷住踢：隻腳好痛

利物浦於英超辛苦又過一關，作客憑羅拔圖法明奴於完場前5分鐘建奇功，以2:1殺敗水晶宮，依然維持同次席李斯特城嘅8分領前優勢。利物浦實力、攻力、戰鬥力毋庸置疑，但球隊要破魔咒贏英超冠軍，必定要先克服爭標最大敵人：球員傷患。

英超8月開咧至今3個月，利物浦英超13仗12勝1和，可謂氣勢如虹，但主力如艾利臣比加、佐敦軒達臣、祖爾麥迪比已先後受傷，依家穆罕默德沙拿、安德魯羅拔臣亦有傷在身，球隊板櫈深度一般，主力一傷就戰鬥力受削，利物浦近期聯賽場場都僅勝，就算依家領先曼城9分，爭標形勢仍大有變數。

羅拔臣剛啱鬥水晶宮踢足全場，但原來佢腳部傷患仲未好番：「我隻腳踭仲係好痛，不過Keep住郁佢，我仲可以頂得住。高普賽前問我可唔可出場，我話得，好開心最後可以踢晒90分鐘。沙拿嘅情況同我好相似，但佢今仗有得抖，去到完場前未分勝負，高普本身想佢落場，但法明奴入咗波就唔使佢冒險了。其實可以休息1場、免去加深1傷勢要抖6、7當然更好，但有時冇得揀。」

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