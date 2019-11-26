英超13輪　蘇斯克查衰過上季摩連奴

曼聯又和一場，經過英超13輪賽事，曼聯現以4勝5和4負得17分排第9，「30年來最差」呢塊招牌已經搣唔甩，仲有一件事最大鑊，就係比較上季同期成績仲要差，上季13輪後曼聯有21分，比今季呢隊波多4分！

上季頭13輪，摩連奴為曼聯取得21分排第7，當時球隊已經被外間不斷抨擊，今季只得17分排第9，成績好明顯倒退咗，不過蘇斯克查仍然口硬，話依家球隊有曼聯DNA，仲吹水話球員仲年輕，將來會變好咁話。

上季摩連奴於聯賽第17輪被炒，當時成績係7勝5和5負得26分排第6，但今季紅魔鬼似乎仲差，季初一度距離降班區只差2分，更被評述員拉落下半版，與幾支護級球隊相提並輪，爭標無望。

至於今季曼聯打到第17輪有冇26分？即係話未來4場至少贏3場，先可以好過摩連奴被炒時嘅成績，曼聯未來4仗對手係維拉、熱刺、曼城、愛華頓，以曼聯現時情況，點贏呀？

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