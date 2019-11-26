【有片】普巴放片打籃球　曼聯生涯玩完

曼聯3比3賽和錫菲聯後引起好大迴響，風雨飄搖之際保羅普巴竟然火上加油，在個人IG上載打籃球片段，據報道曼聯管理層對於呢條片好不滿，令會方改變想法，準備於明年1月將普巴賣走。

普巴自從9月底以來一直因足踝受傷缺陣，至今已經缺陣兩個月，相信好快就可康復上陣。普巴缺陣期間曼聯亦唔好過，上仗賽和錫菲聯後，球隊現以17分排第9，球隊上下壓力沉重，喺呢個非常時期，普巴上載一條打籃球嘅玩樂片段，扭扭跳跳狀甚輕佻，似同球會作對。

片段中普巴與NBA球星占美畢拿一齊打波，但見普巴一次起手遠射，籃球應聲入個3分波，得分後現場有高聲尖叫，然後普巴走到另一籃底扭晒屁股，風騷到極。

消息稱，曼聯管理層見到呢條片段出街後，非常不滿，由於普巴名義上仍然養傷中，唔適合進行其他類別嘅體育活動，打籃球最容易扭傷足踝，對傷勢不利，普巴如此行為等同變相宣布解約離隊一樣。

曼聯管理層今夏拒絕放走普巴，令佢轉會皇馬或祖記失敗，依家普巴如此向管理層挑機，估計曼聯於明年1月冬窗轉會市場期間，就會賣走普巴，而轉會費標價估計維持1.5億鎊。

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