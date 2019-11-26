【歐聯】熱刺要攞歐聯冠軍唔係無可能喎

歐聯今晚深夜又有好波睇，兩支英超隊伍齊齊出擊，曼城會對住薩克達，而近期成為球圈焦點的熱刺就會對住奧林比亞高斯。

話題當然繼續落在摩連奴身上，因為這場是他帶領熱刺，出戰今季歐聯的第一擊，這場對住榜尾的奧林比亞高斯，預計摩佬都應該可以攞靚彩。

已經濶別球壇11個月的摩連奴，最近帶熱刺打英超，又回復番其型佬Look，看起來特別有霸氣，加上來到歐聯，翻看他於歐聯的紀錄，真是幾頁紙都寫不完，他與這個大賽確實特別有緣份，坦白講熱刺要於今季英超爭前列就無機會，但有摩佬助拳，要爭歐聯冠軍未必不可能。

直播表

周四1:55am 歐聯 華倫西亞 Vs 車路士

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周四1:55am 歐聯 辛尼特 Vs 里昂

Now 644；有線662、602台

周四4:00am 歐聯 利物浦 Vs 拿玻里

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周四4:00am 歐聯 巴塞隆拿 Vs 多蒙特

Now 644；有線662、602台

周四4:00am 歐聯 里爾 Vs 阿積士

Now 630、633；有線604、603台

周四4:00am 歐聯 布拉格斯拉維亞 Vs 國際米蘭

Now 645；有線661、601台

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。