【特稿】摩連奴只識「泊大巴」的迷思

曾幾何時，摩連奴被譽為世界球壇最佳領隊，去到邊贏到邊，不過依家有唔少球迷都話摩連奴過氣，「泊大巴」更加成為呢位葡萄牙名帥嘅代名詞，一代「戰術大師」竟然落得只識死守嘅評價。摩連奴執教熱刺第1擊，排出強攻陣容令球迷耳目一新，但其實摩連奴從都係進攻足球愛好者，只識「泊大巴」係球壇一大迷思。

摩連奴嘅足球理念入面，最重要係減少犯錯，佢自傳入面曾經提出「犯錯最少嘅球隊會取得勝利」，所以當球隊防守唔掂，佢會犧牲進攻嚟填補漏洞，執教曼聯嘅2年幾就係佢「泊大巴」成名嘅時間，而「紅魔鬼」積弱多年嘅防線，球迷係有目共睹。

但係回想當年摩連奴執教車路士，杜奧巴、洛賓、杜夫等攻擊球員踢到曉飛，兩閘保羅費拉拿、艾殊利高爾都係助攻力強見稱；摩連奴執教國際米蘭兩季，國米2年都係意甲入球最多球隊；2011/12球季皇家馬德里喺摩連奴領導下，單季聯賽攻入121球，至今仍然係西甲史上單季最高入球紀錄。

由此可見，摩連奴喺球隊擁有完善條件之下，一直都係進攻足球支持者，佢會容許進攻球員釋放自己潛能。熱刺嘅防守體系喺普捷天奴時代已經打造得非常穩陣，「寸王」絕對可以盡情發揮哈利卡尼、孫興民同盧卡斯莫拉等攻擊球員嘅威力。

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