對麥巴比發愛的宣言　施丹真大膽呀

西甲班霸皇家馬德里今晚深夜會喺歐聯主場大戰巴黎聖日耳門(PSG)，喺賽前記者會，皇馬主帥施丹竟然公開大讚PSG超新星基利安麥巴比，仲再次發表「愛的宣言」，擺明當PSG主帥杜曹冇到，認真離譜呀！

身為法國傳奇嘅施丹，對於後輩同胞欣賞，其實唔會令人意外！不過，身為皇馬教練，多次公開談論對手球員始終唔係好事。查實施丹之前都公開講講，話麥巴比一直都想為皇馬效力，結果惹來PSG總監李安納度發火狂鬧，但施丹始終唔肯收口，喺今次記招又主動提起麥巴比：「聽日佢就係我哋嘅對手，我哋當然知道佢係個咩水平球員，知道佢嘅重要性，我哋一定要做好準備。」

之後，施丹終於發表愛的宣言：「我同麥巴比識咗好多年，我愛上咗佢。我第一次見佢嘅時候，係佢嚟皇馬試腳，所以今次紀錄唔係我哋首次見面。」畀人踩到上心口，PSG教頭杜曹隨即寸爆還擊：「我唔知道施丹係咪愛上麥巴比，但其實我哋都好愛佢，只係有時即使你有幾鍾意人都好，都會始終得唔到佢。我為施丹感到遺憾，因為麥巴比係巴黎嘅人。」講到好似爭女朋友一樣，勁搞笑喎！

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