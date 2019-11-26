【總結】紀錄係要破的！「字母哥」爆晒seed

「字母哥」安迪杜甘普又再爆seed，轟入半百得分，率公鹿以122比118主場戰勝爵士，豪取8連勝，安迪杜甘普全場取得50分14籃板6助攻，這是他生涯第二次取得單場50+的成績，同時也成為隊史第三位攻入50+的球員，超勁！

這位希臘球星今日表現無人能阻，31投17中，罰球19中13，攻入今季最高的50分，這也是他開季以來連續17場比賽都貢獻「雙雙」，是76-77賽季禾頓以來的最高紀錄。

至於勒邦占士今仗又踏入生涯另一個里程碑，在第二節已經射入個人第12000個入球，成為史上第五位轟入超過這個成績的球員，而前列的四位名宿則順序為渣巴（15,837）、馬龍(13,528)、張伯倫(12,681)及米高佐敦(12,192)。勒邦占士今日交出33分14助攻，而安東尼戴維斯都貢獻「雙雙」19分12個籃板6次助攻，率領湖人以114比104擊敗馬刺，取得8連勝。

今日的紀錄可謂停不了，久戰沙場剛復出的安東尼率拓荒者作客公牛表現搶鏡，落場30分，20投10中，3分球7投4中，攻入25分8籃板2助攻，這是他自2018年11月3日以來的最高得分，球迷都覺得他有王者歸來的感覺。最終拓荒者以117比94贏公牛，終結四連敗。

今日戰果(前者主場)

勇士 97:100 雷霆

騎士 106:108 籃網

活塞 103:88 魔術

溜馬 126:114 灰熊

熱火 117:100 黃蜂

塞爾特人103:102 帝王

鷹隊 113:125 木狼

速龍 101:96 76人

公牛 94:117 拓荒者

公鹿 122:118 爵士

馬刺 104:114 湖人

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