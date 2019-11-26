【東體爭議】咩數據？艾美利都唔知自己想點

阿仙奴今季戰績大倒退，領隊艾美利個帥位危危乎，呢位西班牙「戰術專家」嘅排陣同用人都受到球迷批評，《天空體育》最近公開一系列數據，顯示艾美利不斷推翻自己嘅決定，似乎佢根本唔知自己想點！

由上季開始至今，艾美利喺英超一共用過35位球員，係英超最多嗰隊，本來對於正處重建期嘅「兵工廠」嚟講，用得多人都好正常，但艾美利同時錄得32次半場或以前換人嘅數字，同樣係英超第1位！51場聯賽有32次下半場開始前換人，好大程度顯示佢係「排錯正選」要作出修正。有球迷會欣賞佢夠果斷，但更大疑問係，點解正選陣容成日出問題呢？

另一項數據亦睇到艾美利嘅猶豫不決，眾所周知4-2-3-1係最適合阿仙奴同艾美利嘅陣式，但佢執教之下只有22場聯賽係用「4-2-3-1」，4後衞陣式(「4-2-3-1」以外)有14次、4後衞陣式有15次，呢個數字仲係唔計佢喺比賽中途轉陣，莫講話球迷唔知佢想點，睇怕連球員同佢自己都唔知想點。

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