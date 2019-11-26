摩連奴出招　聽吓佢點解勁過普捷天奴先

熱刺新帥摩連奴上周末領軍英超第一擊，旗開得勝以3比2力克韋斯咸，今晚深夜佢又會再帶隊喺歐聯出戰奧林比亞高斯。喺賽前記者會，摩帥除咗透露自己目標係贏今屆歐聯冠軍之外，佢仲提到前熱刺主帥普捷天奴對待歐聯決賽落敗做法等，間接話你知，佢係高「卡士」過人囉！

熱刺喺上屆歐聯決賽不敵利物浦，摩連奴話：「細節定歐聯輸贏，我已經好多次喺最後時刻輸波。上屆熱刺喺細節上冇問題，始終能夠打入歐聯已經係個偉大成就，但並非創造歷史，因為只有勝利先可以創造歷史。」

之後摩佬終於發功，講吓自己點勁：「唔係人人都有幸可以成為歐聯贏家，我做過兩次，非常想做第3次。我鍾意歐聯，歐聯係所有人嘅夢想。普捷天奴曾經講過，歐聯決賽輸波影響咗球隊士氣，但佢只係講出咗輸波嘅意義。其實，歐聯決賽事波都好正常，就好似登月計劃失敗一樣。我哋要學利物浦，輸咗決賽之後捲土重來，然後再贏冠軍。」

對於今屆爭標機會，摩連奴回應：「擁有熱刺依家嘅陣容，喺歐聯上即使遇上任何對手都唔使驚。當然，我哋仲有好長嘅路要行，只有打入8強，我先會認為我哋有機會奪冠。」

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