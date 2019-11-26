香港東方ABL開咧　大打美式強悍球風

香港東方周三(27日)展開第4個東南亞職業籃球聯賽（ABL）球季，今季他們請來美國籍教練白蘭特，將球隊重新改造，大打美式強悍球風。備戰9個星期後，球隊終於迎來今季第一場賽事，周三（27日）晚8時於灣仔修頓室內場館迎戰澳門黑熊。距離首個ABL總冠軍已經是3年前，今季東方將捲土重來，力抗9支球隊的挑戰。

「我要求球隊打得更強悍，就算防守有點粗暴我都不介意，總之絕對不可以讓對手輕易起手。」上季香港東方以第4名完成，擁有六年NBA發展聯盟執教經驗的白蘭特強調，來季東方會重點改善防守，更會不惜用上「nasty defense」阻止對手得分：「東方球員今季要預備好，每場都會是打仗一樣，無論在身體還是心態上都要表現頑強。經過漫長的9個星期，球隊亦到了佛山集訓及實戰，默契亦提升不少，我已經很期待和其他隊較量了。」

陳兆榮、劉子禮、李琪、鄧志恒及復康中的胡卓斌是球隊少數的ABL「四朝元老」，兆榮與子禮今季各有任務在身。「來季比賽速度會快好多，而且體能需求亦更大。以前可能一節打20至22個進攻，現在可能30個甚至更多。」兆榮表示，今季教練要求他們打得更快，傳球次數更多，相信比賽會變得更加刺激，「作為控衞，我要更快看到機會，把球傳給對的人。」他為自己定下「每場有雙位數得分」的目標。子禮亦大讚新教練的訓練模式更有系統，有助各人成長：「訓練內容比以往更仔細，每個進攻、防守都會拆散練，不同位置亦會分開訓練。現在大家都很清楚自己的工作，這隊全新的東方，球迷拭目以待吧。」

外援方面，「戰神」艾利諾和巴錫離隊，中鋒荷利菲特則繼續留效，搭配加拿大籃球聯賽（NBL）最有價值球員基爾（Trey Kell）和曾征戰法國、匈牙利聯賽的派斯（T.J. Price）。「基爾運球能力上佳，派斯則是個出色的射手。」白蘭特介紹，兩位新外援都是隊中的「ball handler」（持球者），亦是攻防兼備的球員，會為對手帶來不少麻煩。26歲的派斯相當期待自己第一個ABL球季，希望主場有好表現：「ABL的比賽節奏比歐洲聯賽快，喚起我在美國打球的回憶，感覺就好像回家一樣！」

另外，今季ABL放寬本土球員限制，前菲律賓職業聯賽的球員艾里奧比（Joseph Eriobu）是香港出生的菲律賓、尼日利亞混血兒，新球季他將與台法混血兒張文平以本土球員身分為東方上陣，加上梁嘉顯、 張彬賢等本地新援，進一步加強球隊板凳深度。澳門黑熊上星期已展開球季，對澳門戰狼及富邦勇士錄得一勝一負。香港東方常規賽共打26場（13主13客）賽事，與同組對手澳門黑熊、澳門戰狼、寶島夢想家及富邦勇士各打2主2客戰。今場是東方今年唯一的主場賽事，陳兆榮和劉子禮呼籲球迷入場支持。以下是嚴選的五大必看東方主場賽事，各位球迷記得嘜實日期吧！

【嚴選ABL五大必睇主場賽事：】

27/11/2019 Vs 澳門黑熊

香港東方今季第一場主場賽事將會大戰上季排第6名的澳門黑熊。新一季本地球迷入場亦有新體驗，主場賽事除設有小食及茶飲之外亦會有啤酒售賣，令比賽更有氣氛。鑑於近日社會不穩定因素影響，香港東方將大部分主場賽事延至2020年舉行，澳門黑熊成為今年唯一的主場賽事，錯過這場香港球迷就要等明年1月了。

23/1/2020 Vs 菲律賓火焰

菲律賓火焰參戰ABL以來一直是前列分子，實力無容置疑，加上一班熱情粉絲，令其賽事總是觀賞性十足。上季香港東方與火焰在季後賽首圈碰頭激戰連場，東方先作客險勝2分，回到主場更大打爭氣波，終以102比84成功晉級四強。今季兩隊分在不同組，常規賽只會相遇主客各一次，成為來年的焦點賽事之一。

31/1/2020 Vs 新加坡騰飛之獅

「到底和艾利諾成為敵人是什麼感覺？我都想快一點在賽場見到他。」香港東方控衞陳兆榮和大家一樣，相當期待艾利諾以新身份回歸修頓場。35歲美籍控衞艾利諾（Marcus）今季由東方轉投上季亞軍新加坡騰飛之獅，其ABL生涯三個賽季場均得23.1分、7.6籃板和6.5助攻，高踞ABL歷史得分榜第三位。「戰神」倒戈大戰舊會，香港球迷當然不可錯過！

22/2/2020 Vs 富邦勇士

貴為上季SBL（台灣超級籃球聯賽）冠軍的富邦勇士成為今季ABL的新球隊，征戰CBA十年的台灣傳奇林志傑強勢加盟，聯同NBA級外援O. J. Mayo及林書豪胞弟林書緯，這支ABL新力軍實力不容忽視。今季香港東方與富邦勇士同組，常規賽將會4次碰頭，第一場訪港戰定於2月。

26/2/2020 曼谷吸血鬼

東方射手劉子禮今季最期待再對曼谷吸血鬼，並不是因為他的泰國餐廳本月開張……上季東方對這支泰國球隊錄得一勝一負，勝仗來自外援巴錫處子戰。該戰巴錫與艾利諾合取55分，齊齊成為「最佳球員」，子禮表示，雖然兩位外援已經離隊，但仍希望延續上季主場氣勢，再次主場擊敗強敵。

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