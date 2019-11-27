摩帥重返歐聯驚天反勝　熱刺連入4球出線

歐聯分組賽周三(27日)凌晨上演第5輪賽事，其中B組熱刺主場對奧林比亞高斯，新任領隊摩連奴重返歐聯首仗取得驚天反勝，在先失兩球劣下，熱刺於上半場末段開始連入4球，以4比2贏波，提前1輪出線16強。

熱刺上半場防線頻頻甩漏，開賽6分鐘就失守，丹尼路斯標波唔清脆，被對方艾爾阿拉比中路得球後切入中路，離門20碼勁射死角入網，客隊領先1比0，19分鐘熱刺輸多粒，奧林比亞高斯左路開角球，熱刺門前8個球員都解唔到圍，被對方中堅魯賓施美度門前撞入成2比0。

一開波就輸兩粒，摩連奴面色當然唔見好，但由於另一場拜仁已經領先緊貝爾格萊德紅星，摩佬叫班球員冷靜，重整旗鼓展開反擊，完半場前，奧里亞右路傳中，耶斯尼美利亞前柱解圍踢空氣，迪利阿里近門輕易射入救命波追成1比2完半場。

下半場熱刺全軍壓上，表現判若兩隊，50分鐘盧卡斯莫拉右路傳中，哈利卡尼近門射入扳平2比2，73分鐘迪利阿里左路傳中，孫興民頭槌批橫，奧里亞勁射死角破網反超前3比2，4分鐘後哈利卡尼接應基斯甸艾歷臣罰球傳送，門前頭槌頂成4比2完場。

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