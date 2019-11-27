瘋狂！羅拔仔14分鐘入4球創歐聯紀錄

歐聯B組另一場又係大比數賽果，拜仁慕尼黑作客以6比0大炒貝爾格萊德紅星，篤定首名出線，最犀利係羅拔利雲度夫斯基下半場14分鐘內連入4球，創下歐聯最短時間內入4球紀錄，認真瘋狂，其實佢未入呢4球前都有個入波，只係畀VAR推翻咗，否則係入5球！

拜仁今仗贏得輕鬆，開賽14分鐘哥列斯卡開紀錄領先1比0，40分鐘羅拔利雲度夫斯基門前射死角破網，可惜因為之前哥倫天杜利素犯手球，被VAR推翻入球，半場拜仁只係領先1粒。

不過羅拔仔冇因為呢球波窒住，反而連番爆發，佢喺53分鐘射入12碼、60分鐘近門執死雞、64分鐘頭槌頂入、67分鐘近射得手，14分鐘內頭頂腳踢連入4球，食出大四喜，亦係繼作客熱刺嘅基拿比個人獨取4球後，另一位大四喜嘅拜仁球員。

89分鐘哥倫天杜利素為拜仁埋齋，最終贏夠6比0開出「客其他」完場。

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