身陷17年來最大危機　摩佬神調動自救

冇人估到，摩連奴重返歐聯第一擊竟然係咁戲劇性，今場熱刺主場迎戰奧林比亞高斯其實壓力不大，只要自己唔輸或同組紅星輸波，熱刺都能出線，但佢哋竟然開賽19分鐘就落後0比2，摩帥臨場改變策略，結果成功自救。

摩連奴作風向來係泊大巴，以穩行先，喺佢出戰歐聯17年歷史上，從未試過開賽19分鐘就輸兩球，當時局面可說係摩帥執教生涯嘅最大危機，熱刺全隊踢落唔起勁，似乎回復普捷天奴後期嘅表現，一不留神，大有可能重現對拜仁2比7慘敗嘅大屠殺之夜。

踢到29分鐘，摩連奴當機立斷進行調動，由基斯甸艾歷臣換入防中艾歷迪亞，中場唔再龜縮，加強控球能力同創造力，再加少少運氣，完半場前靠對方後衞踢空氣送禮破蛋，下半場追和2比2後，再由穆沙施素高入替盧卡斯莫拉，加強中場截擊，靠強勁嘅反擊同死制勝，取得勝利。

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