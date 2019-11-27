【歐聯】華倫鍊車夠刺激
2019年11月27日 08:15
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(Getty Images)
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周三深夜歐聯H組，華倫西亞主場與車路士，上演焦點大戰，H組3強阿積士、車路士與華倫西亞分組賽4輪戰罷都有7分在手，鬥到難分難解，出線形勢相當緊湊。
其中西甲代表華倫，今季2仗歐聯主場都有失球，包括上輪4:1擊敗里爾，算上該仗華倫近4場歐聯主場，全開3球或以上，踢法夠開放。
至於車仔上仗歐聯，在落後1:4情況下最終連入3球逼和阿積士，踢法同樣進取，今仗都會照樣以攻代守，中位數2.5球入球大屬好路。
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直播表
周四1:55am 歐聯 華倫西亞 Vs 車路士
無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台
周四1:55am 歐聯 辛尼特 Vs 里昂
Now 644；有線662、602台
周四4:00am 歐聯 利物浦 Vs 拿玻里
無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台
周四4:00am 歐聯 巴塞隆拿 Vs 多蒙特
Now 644；有線662、602台
周四4:00am 歐聯 里爾 Vs 阿積士
Now 630、633；有線604、603台
周四4:00am 歐聯 布拉格斯拉維亞 Vs 國際米蘭
Now 645；有線661、601台
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