【賽後解碼】摩連奴轉性　一個舉動可得天下

熱刺喺歐聯分組賽4比2反勝奧林比亞高斯，以B組次名身份成功躋身16強，佢哋今場波曾經陷於落後2球嘅劣勢，不過摩連奴反應極快，喺29分鐘就換走艾歷迪亞，改派組織力同進攻力更強嘅基斯甸艾歷臣入替，造就熱刺嘅絕地大反擊，調動果斷一向係摩連奴嘅特點，戰術能力從來冇人會對「寸王」有質疑。

經過差唔多1年休息後，今場見到摩連奴再度進化，不過唔係踢法或者戰術上，而係管理手段上。以往摩連奴失敗嘅最大原因，就係未能處理好同球員、傳媒以及高層嘅關係，喺皇馬、車路士同曼聯都傳出係被「逼宮」下離開，今次重返英超教熱刺，摩連奴自稱係「謙虛的人」(Humble One)，初步睇嚟的確幾順眼。

摩連奴贏波後，第1時間關注嘅係艾歷迪亞嘅感受：「今場最艱難時刻唔係失波，而係我需要作出嘅調動，呢次調動唔單止傷害球員(艾歷迪亞)，同時傷害咗我。球員嘅明白係好重要，好幸運艾歷迪亞係個聰明仔，佢知道我換人係為球隊而唔係因為佢嘅表現。我要向艾歷迪亞道歉，我要澄清我唔係想傷害佢，只係當時艾歷臣更加適合球隊嘅戰術。」

「得人心、得天下」，摩連奴球場上嘅能力無庸置疑，如果佢可以拉攏埋一班球星為佢賣命，熱刺前景將會一片光明。

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