【有片】熱刺最大功臣　執波仔神級助攻！

熱刺喺歐聯驚天反勝奧林比亞高斯，除咗摩連奴嘅調動同哈利卡尼大發神威外，「第12人」亦係超級關鍵！講緊呢個「第12人」並唔係指主場球迷，而係熱刺球場內嘅超醒目執波仔，全靠執波仔嘅神級助攻，熱刺先至能夠追平兼反勝，難怪摩連奴入波後攬住佢嚟錫！

下半場熱刺仍然落後1比2嗰陣，熱刺喺前場逼到一個界外球，當奧林比亞高斯球員慢吞吞咁返去佈防，熱刺一個執波仔第一時間將手上嘅波掟畀奧里亞快開，果然畀到盧卡斯莫拉突破落底傳中，由哈利卡尼近門輕鬆射入。摩連奴慶祝嗰陣，亦不忘指住個執波仔大讚，主動走去同佢擊掌兼擁抱。

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摩連奴賽後繼續大讚個執波仔：「我最鍾意醒目嘅執波仔，我細個都係一個好出色嘅執波仔，呢個細佬同我一樣咁醒，佢識得閱讀球賽，並唔係齋坐喺度睇波，而且仲有助攻添！我想邀請佢嚟更衣室一齊慶祝，不過完場嗰陣已經唔見咗佢。」

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