【特稿】唔係撞彩！摩連奴執波仔戰術堅講究

熱刺嘅執波仔喺歐聯交出「神助攻」搶晒風頭，唔少球迷都覺得好神奇，不過發生喺摩連奴執教嘅球隊，呢一幕就唔係撞彩咁簡單，事關摩連奴向來非常重視「執波仔戰術」，英格蘭新晉國腳美臣蒙特，原來細個做執波仔，都係由摩連奴調教出嚟！

摩連奴對比賽嘅要求非常細緻，只要有份參與比賽嘅人都要配合球隊，所以要求執波仔唔止做執波，仲要識得用自己方法控制球賽流程。車路士中場美臣蒙特早前接受訪問，提到自己細個第1次去史丹福橋球場，就係喺歐聯做執波仔：「呢場波係我人生大事，其中印象最深刻嘅就係接受摩連奴指導，佢要求我哋喺車路士領先緊嘅情況下，盡量唔好咁快將個波放番入場。」好明顯，美臣蒙特閱讀球場嘅能力，早就受到摩連奴認證。

事實上，摩連奴曾經多次強調執波仔嘅影響力，上屆歐聯利物浦絕地反勝巴塞隆拿，阿歷山大阿諾特快開角球偷襲成功，全世界都讚呢位左閘夠機警，但當時做緊講波佬嘅摩連奴，已經特別點出晏菲路球場個執波仔好大功勞，讚佢第1時間送個波去角球位置：「有一個細節位好關鍵，就係個執波仔！當你打算快開，首先就要個執波仔配合，佢要明白你嘅需要。喺完善嘅架構之下，球賽嘅節奏要點樣控制，執波仔都有能力影響到。」

摩連奴喺執教曼聯期間，就曾經對「執波仔系統」進行大改革，曼聯嘅執波仔原本係由曼聯基金會嘅細路出任，目的係畀機會小朋友參與，但摩連奴就要求執波仔更加專業，所以改用曼聯少年隊嘅球員擔任，因為少年隊球員係正式受訓兼對比賽有認識，自然更加容易掌握摩連奴嘅指示。

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