WADA建議禁俄羅斯4年　奧運歐國盃乜都冇

俄羅斯明年或禁參加東京奧運！據美媒報道，俄羅斯涉操緃篡改興奮劑實驗室數據一案，世界反興奮劑機構（WADA）提出對俄羅斯禁賽四年，議案將提交12月9日的巴黎會議上討論，如果通過對俄羅斯的四年禁賽，即意味着明年東京奧運及2022年北京冬季奧運，都不會有俄羅斯的國旗出現。

事原是對俄羅斯一月份移交的實驗室數據進行長時間的調查，這些數據提供給WADA，這些數據是解除俄羅斯反興奮機構停職協議的一部分，這些數據本來應該用來揭露俄羅斯運動員過去掩蓋的行為，但在一分文件中，WADA表示要俄羅斯最遲2019年1月，即要求他們原定交出數據的前幾日，篡改了這些數據。

WADA的建議向俄羅斯禁賽四年，若果四年當中有符合嚴格參賽要求及沒有禁賽問題的運動員才能以中立身份參加世界大賽（包括奧運及冬奧），而這四年內，羅斯還不能主辧任何世界大賽，換言之2020年歐國盃也被牽連，原本俄羅斯主辦的三場小組賽及一場8強賽，亦受到影響。明年歐國盃將採用無主辦國的巡迴方式歐洲12個城市舉行，俄羅斯的聖彼得堡就是其中一個。

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