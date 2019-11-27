【東體爭議】摩連奴妙用　奧里亞原來唔廢！

熱刺自摩連奴上任後踢咗2場，陣中唔少球員表現都有明顯進步，當中最明顯嘅就係右閘奧里亞。呢位科特迪瓦國腳2年前由巴黎聖日耳門加盟後，甩甩漏漏兼有勇無謀嘅表現，唔單止令普捷天奴唔敢用佢，熱刺球迷更狂插佢係廢柴。不過奧里亞近2場波演出勁搶鏡，喺歐聯更加射入關鍵反勝入波，球迷都轉晒軚叫佢做「新卡富」！

依家只得26歲嘅奧里亞優點同缺點鮮明，腳法同速度都唔使懷疑，但防守嗰陣集中力都判斷力都有問題，可惜喺基爾獲加同捷比亞分別被賣走之後，奧里亞就成為熱刺唯一正宗右閘，踢成點都係頂硬上，結果就成為熱刺戰績差勁嘅箭靶。

正所謂針冇兩頭利，識得用奧里亞其實可以好好用，摩連奴上任後解放奧里亞嘅進攻枷鎖，隨住比賽形勢會變成類似3中堅陣式，奧里亞經常推前以翼衛甚至翼鋒姿態出現，當佢喺進攻上不斷參與，專注力增加後連防守表現亦得到提升。曼聯名宿里奧費迪南都話：「新領隊上場，總會有球員得到最大益處，熱刺嘅呢個人就係奧里亞。」

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