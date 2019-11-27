【驚爆】阿仙奴斟狼隊主帥　賠率熱爆燈！

阿仙奴近期成績跌落谷底，領隊艾美利被炒只係時間問題，當大家估緊新帥會係阿里基、阿迪達、龍格保、韋拉定係普捷天奴之際，英國《每日郵報》踢爆「兵工廠」正秘密接洽狼隊主帥紐奴，多間博彩公司亦齊齊將佢列為阿仙奴新帥頂頭大熱門！

阿仙奴自足球部主管辛尼爾上任後，同超級經理人佐治文迪斯關係密切，早前有傳佢拉攏摩連奴去教阿仙奴，不過最終未有成事。勢估唔到，原來阿仙奴睇中嘅係佐治文迪斯旗下另一葡萄牙領隊、狼隊主帥紐奴，呢位45歲教頭將狼隊由英冠帶上英超，再將球隊打造成前列份子兼進軍歐霸盃。狼隊今季開局雖然失準，但依家已經靜靜雞殺上聯賽第5名，歐霸盃分組賽亦出線在望，表現相當對辦。

喺雲格執教年代，阿仙奴一直抗拒同佐治文迪斯、拉奧拿等超級經理人合作，但呢個情況喺前巴塞隆拿主席辛尼爾揸旗後已經扭轉，辛尼爾同佐治文迪斯關係尤其密切，季前以破球會紀錄轉會費收購尼高拉斯比比，就係請咗佐治文迪斯做中間人。基於佐治文迪斯同阿仙奴嘅合作，各大莊家一致睇好紐奴「入廠」機會，William Hill、betfair同Paddy Power等著名博彩公司都列紐奴為阿仙奴新帥大熱，似乎唔係「吹水」新聞咁簡單喎！

【阿仙奴下任領隊賠率】

紐奴(狼隊)●2.1倍

阿里基(自由身)●7倍

普夫天奴(自由身)●8倍

阿迪達(曼城助教)●9倍

龍格保(阿仙奴助教)●11倍

賓尼迪斯(大連一方)●11倍

艾迪侯城(般尼茅夫)●17倍

蘭歷克(自由身)●17倍

(賠率來源：William Hill)

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