【總結】孖寶攻入54分　快艇輕鬆6連勝

快艇周三（27日）作客華盛頓，憑着孖寶李安納及保羅佐治，二人交出雙位數得分，合力帶領球隊以114比99勇挫獨行俠，收獲6連勝。

李安納與保羅佐治二人携手為快艇攻入54分，這是今季他們第四次同場上陣，李安納貢獻了28分8個籃板及4次助攻，而保羅佐治則有26分及6次阻截，再加上路易斯威廉士射入21分，他們上半場已為球隊擴大優勢。

反觀獨行俠的王牌球星當鍚今仗表現有點失靈，14投僅4中，8個三分球都不入，只能為球隊取得22分8個籃板及6次助攻，還有7次失誤，成為獨行俠今仗輸波的關鍵，剛被選為本周最佳球員的當鍚，過去幾星期的數據驚人，平均有30.6分，今天的成績的確令球迷失望。

至於金塊亦愈戰愈勇，今仗對住巫師，有6人得分上雙，在上半場已經拉開，最終以117比104獲勝，迎來6連勝，穩守西岸次位。

今日戰果（前者主場）

獨行俠 99:114 快艇

金塊 117:104 巫師

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