為亞運鋪路　亞洲柔道賽香港站有新嘢睇

作為東京奧運搶分比賽之一的「亞洲柔道公開賽香港2019」，本周五（29日）起一連三天在石硤尾公園體育館上演，以梁寶心為首的港隊將以強陣出擊，期望藉主場之利盡擸獎牌兼搶分。同時，今屆更新增柔道形組合賽，為爭取成為2022年亞運競賽項目而鋪路。

至目前為止，已有30隊約200名運動員爭逐今屆賽事，當中包括14項不同級別的個人賽之外，亦會首次加入柔道形組合賽競逐，這也是國際柔道聯盟首度在亞洲分站上演這組項目。中國香港柔道總會主席黃寶基坦言：「其實柔道形已經發展了一段時間，亞洲賽已經舉行過8年，但我們想力爭這項成為亞運甚至奧運的競賽項目，故此希望將它再推向普及，讓更多人了解。」

至於個人賽競賽方面，「大師姐」梁寶心積極減磅，以最弗狀態主場出擊，根据目前世界排名，梁寶心及徐淑琪都很有機會可以取得明年東京奧運的資格，但她們與其他港將都希望可以在香港站爭取成績兼搶分，向奧運進發。

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