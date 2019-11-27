螫伏3年！奇連士文出山教哈化

德國「轟炸機」奇連士文，終於再次出山教波，剛被委任德甲哈化柏林教頭，將會教到本季尾。呢名德國著名前鋒，自16年冇做美國國家隊領隊之後，就冇再執教鞭；本身3周之前佢入咗哈化柏林領導層，但依家哈化因成績瘋狂下滑要換帥，終於勸服奇連士文再做領隊，而呢次亦係佢繼08/09球季執教拜仁慕尼黑之後，再次成為德甲球隊領隊。

哈化近期德甲連輸4場，依家已跌到尾4位置，同尾3杜塞爾多夫同分，球隊見勢色唔對，終於對安迪高域手起刀落，最終搵到奇連士文接手。奇連士文今次合約只去到季尾，相信唔係哈化對佢冇信心，而係奇連士文，或者仲未有真正回歸領隊界嘅準備，所以小小哋簽住半年先，但如果帶得好，相信繼續教落去嘅機會好高。

今年55歲嘅奇連士文，04年首次執教就成德國國家隊領隊，於06年世界盃殺到入4強，最終勇奪季軍，到08/09年教咗拜仁1季後，於11年至16年任教美國國家隊，但成績只屬一般，最終被炒魷。

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