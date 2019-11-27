菁英盃　東方龍獅贏理文 靠迪高艾華頓

「菁英盃」A組分組賽周三（27日）於旺角大球場上演，由東方龍獅硬撼理文。東方憑迪高和艾華頓的入球，以2比0擊敗理文，分組賽全勝續居榜首。

開賽雙方不斷於中場拉鋸，首個較具威脅的攻門來自理文，23分鐘亞哥斯達罰球大腳送前，迪奧高銅頭一搖惜斜出。4分鐘後輪到東方龍獅進攻，利馬斬中，茹子楠把握對手解圍不遠第一時間窩利抽射，惜未能成功考驗今季首次上陣的理文門將李瀚灝。31分鐘，茹子楠故技重施，惟同樣未能射破李瀚灝的十指關。未能先開紀錄之餘，東方更差點先失守，亞哥斯達斜傳，基華尼頓燙射遠柱，惜柱邊出界，錯失入球良機。4分鐘後，東方亦有一次入球機會，慕沙中路起腳被李瀚灝撲出，茹子楠欲衝前補中之際，卻與迪奧高早一步化解。41分鐘，慕沙接應曾錦濤傳中跳頂，惜未能命中目標。4分鐘後，利馬禁區頂狂抽，僅越楣而過。補時階段，基華尼頓直傳，佐迪第一時間拉弓，惟角度太正被東方門將曾文輝沒收，隨後基華尼頓禁區邊抽射又告高出。上半場雙方屢次攻門不果，互交白卷。

換邊後，戰況再次陷入膠着，62分鐘，理文差點得手，周家樂開出角球，余煒廉衝頂，惜被曾文輝飛身撲出。2分鐘後，基華尼頓扭入禁區快射，惟省中對手出底線。及後東方大舉進攻，72分鐘，曾錦濤右路半傳半射，被李瀚灝及時托出。4分鐘後，茹子楠先後兩次起腳，惟不是被對手封阻，就是未能命中目標。78分鐘，艾華頓開出罰球，無人看管的馮慶燁近門施展頭槌卻柱邊出界；2分鐘後，艾華頓擺脫陳銘剛後放冷箭，被李瀚灝一抱入懷。85分鐘，艾華頓右路快放後妙傳予茹子楠，後者控定後勁射惜高出。1分鐘後，東方終得到回報，迪高門前一記後腳射門，成功將李瀚灝收服，亦助球隊取得領先優勢。補時階段，艾華頓推大位起腳得手，協助東方最終以2比0擊敗理文，「菁英盃」分組賽保持全勝，續排A組榜首。

東方龍獅總監兼主教練李志堅期望球隊憑藉今場波來調整心態，故在部署上以穩陣為先，對最終能夠順利取勝感到十分滿意。

理文主教練陳曉明則稱球隊在陣容不整下，表現尚算理想，3位年輕球員都表現不俗，惟陳衍光和顏樂楓在比賽途中受傷，以致球隊在調動上欠缺空間，使球隊未能作出更大變化。他亦指出兩位在聯賽較少上陣的年輕球員周家樂和鄧匡延表現一場比一場進步，更能為球隊作出貢獻。