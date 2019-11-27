【有片】踢爛角球旗！C朗新Look笑爆嘴

個人唔順開呢，就好似做咩都唔掂。球王C朗本季於祖雲達斯頭頭碰着黑，雖然已入5個意甲入球，但早前2場祖記賽事，C朗都踢唔晒全場被換走，佢老哥黑口黑面離開球場已成焦點，到賽前操練佢於場上同沙利密斟，C朗亦都冇喱表情。到今戰佢無啦啦戴咗條頭帶落場，畀人笑頭髮咁短戴嚟做咩；場上又意外踢爛角球旗，總之樣樣都唔順啦！

C朗由曼聯時代開始，就一直於場上呼風喚雨，喺皇馬盡擸所有冠軍後，上季去到祖記一樣勁順，係去到今季突然冇貨賣，表現好低迷，佢解釋係因為近一個月都有傷在身，就算沙利決定於場上換佢走，佢都冇怪領隊。不過佢兩個喺操練時都神色凝重，C朗對住呢位主帥乸口乸面，難怪傳出佢兩個有心病。

到今輪歐聯對馬體會，C朗以奇Look落場，唔少網民都話，佢頭髮咁短根本唔需要戴頭帶，呢個新Look喺網上可謂劣評如潮。到真正落場，今場主角又係射入超窄角度罰球嘅保羅戴巴拿，C朗成場亮點，係意外一腳踢斷支角球旗，仲搞到自己隻腳鬼咁痛，C朗唔知幾時先可以順番呢？

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