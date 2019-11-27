ABL　基爾轟31分　香港東方惜敗黑熊

經過漫長的休賽期，香港東方今晚（27日）展開第四個東南亞職業籃球聯賽（ABL）球季。儘管新加盟的外援基爾轟進全場最高的31分，但第四節球隊飽受犯規困擾，加上外線失守，被澳門黑熊點點開花狂灑「三分雨」，一口氣拉開比數。最終香港東方以79：93落敗，未能打開勝利之門。

灣仔修頓室內場館接近滿座，兩隊球員在鎂光燈下陸續登場。東方派出李琪、張文平，配搭三位外援基爾、派斯和荷利菲特充當正選。比賽初段，黑熊多次切入禁區得分，領先8：4。隨著基爾射進三分球，主戰場轉移到外線，黑熊洋將Brandon Edwards和Jenning Leung手感發燙，加上整體籃板意識不俗，不斷創造二次進攻機會，繼續掌握比賽主導權。

即使主隊積極博犯，幾度追成平手，又被對方外線發炮攻陷，劉晉邦更加命中壓哨遠射，讓東方首節落後20：31。派斯和基爾挺身而出，前者連續上籃得分，後者在外線博得犯規，三罰全中後火力全開，接連上演「step back」三分球和轉身投籃，單節轟進15分，半場已獲全場最高的25分，帶領東方追平46：46，把現場氣氛推到高峰。

換邊後，東方陷進犯規麻煩，未夠半節已經累積滿隊犯，派斯四犯纏身暫時退下火線，基爾顯得有點孤立無援，被對方打出一段9：2的攻勢。幸好李琪埋伏底角，三分命中及時止血，再完成抄截博得兩罰，僅落後63：67進入第四節。不過關鍵時刻外線失守，黑熊把握空檔機會，半節轟進5記三分球，拉開到雙位數分差。主隊被迫暫停，仍然無法阻止對方得分盛宴，麥堅尼單節狂轟18分。最終東方以79：93落敗，周六將會作客富邦勇士。