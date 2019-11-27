菁英盃　中場發電可圈可點　茹子好波！

周三（27日）晚在旺角大球場舉行的「菁英盃」A組，東方龍獅對理文的賽事，主隊終憑尾段迪高和艾華頓的入球擊敗對手。而為東方打足全場的中場球員茹子楠，今場多次為球隊策動進攻，面對身型佔盡優勢的敵衞仍勇於殺入禁區，成功為球隊攞走3分兼登上小組首名。

21歲的茹子楠今場以「菁英盃專員」身份落場，在林嘉緯、黃威和梁冠聰等中場主力輪休底下，「茹子」充當「中場發電機」，全場跑上跑落，在對手迪奧高、黃駿軒等球員力壓之下仍多次起腳。雖然最終未能取得入球，但「茹子」今天的表現絕對可圈可點。他賽後坦言，今場自己狀態火熱，欠的僅是一個入球：「其實開波前已經feel到自己有膽咗，狀態同心理都比平時好。我今日都有好多機會，但可惜把握唔到，所以射術方面仲有待改善。」另外他亦指，上場聯賽負予傑志，令球隊上下今仗更有決心要贏波。

茹子楠今季3場上陣均在「菁英盃」賽場，而適逢港隊即將出戰國際賽，意味着他很大機會直至1月初對香港飛馬的「菁英盃」賽事才再有機會上場。對此，「茹子」明言會再加倍努力練波，希望證明給教練團看自己有能力擔任聯賽正選：「我會繼續努力練波，更加集中去爭取機會，希望教練可以睇到我呢場波同之後練波嘅表現，話畀佢哋知我值得喺聯賽上陣。」