ABL　基爾：媽媽係我「頭號粉絲」

香港東方23歲美籍外援基爾今天（27日）迎來個人第一場ABL賽事，結果這位加拿大NBL球隊Moncton Magic冠軍成員貢獻全場最高的31分，罰球12全中，另外10個籃板亦是全隊之冠，賽後被選為今場最佳球員。作為「戰神」艾利諾之後的球隊重心，基爾自責未能帶領球隊取得最後勝利：「第一場我們去了錯的一方，不過賽季很漫長，我們可以做得更好的。」

今場亦是本季第一場主場賽事，不只香港球迷期待已久，原來遠在美國亦有很高的「關注度」。「我媽賽前打給我，她說會早上起來看我的直播賽事，我說不用啦，遲幾個小時看Youtube也可以。她說：『不，一定要看直播！』」基爾的家人正身處美國，無法現場觀看賽事，他擔心地說，今場應該令其「頭號粉絲」失望了。「她肯定會很生氣，因為我射失好多球……我會打給她，問問她對今場的看法。她通常都會直接地批評我，今次可能會叫我操弗一點，因為我都累了好幾次。」

香港東方較澳門黑熊遲開季，對手賽前戰畢兩仗，狀態和默契亦明顯較東方理想。對此，基爾表示不會太擔心，「來到一個新地方，你不會有什麼要求。我喜歡我的隊友，我們都相處得很好。其實外援和本地球員都一樣重要，希望打多幾場大家可以重拾信心。」兩天後，香港東方就會作客台灣勁旅富邦勇士，基爾認為球隊首要改善的是防守，其次就是把握力。「對手打得很順的時候，偏偏我們的進攻就做得好差，我自己也急起來。」不過他說這些「不是大問題」，研究比賽片段就可以解決。今天修頓場幾乎全場爆滿，基爾大讚香港球迷很熱情，期待明年一月和大家再見。

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