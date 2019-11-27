贏波就歐聯首名　利物浦有冇沙拿幫手？

歐聯E組重頭大戰，利物浦今晚深夜將於晏菲路迎戰拿玻里。紅軍目前4戰得9分，只要一舉殺敗拿玻里，就可以提早一輪首名出線，所以今仗必定去到盡；唔少利迷都擔心穆罕默德沙拿傷勢，唔知佢能否復出。領隊高普表示，目前沙拿已傷愈，而且狀態極佳，完全冇擔心佢情況，另外近期傷住踢嘅安德魯羅拔臣，亦表示自己唔使休息，相信會再次正選出場。

利物浦開季至今表現出色，但12月就要踢世界冠軍球會盃，以紅軍相對單薄嘅陣容嚟講，下月係個大挑戰。現時利物浦面對最大嘅困難就係傷患問題，好彩沙拿已冇大礙。高普表示：「沙拿嘅足踝傷勢已經好番，而且狀態仲回復得好好，我完全冇擔心佢。不過祖爾麥迪比就未落得場住，佢嘅膝傷康復情況良好，但仲要畀時間。」

羅拔臣就話：「我個傷已經好番好多，上場賽後的確有啲僵硬，但我可以應付，亦好想落場。我係受薪比賽嘅，每個球員都唔想缺操或者缺陣。一切都係睇點樣去處理，我唔想坐喺後備席，我想出場。」

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