Kepa靚救12碼　車路士和波跌落第3

歐聯分組賽周四(28日)繼續舉行，3隊爭出線嘅H組由華倫西亞主場對車路士，在互有領先情況下，最終踢成2比2平手，車路士跌落小組第3，車仔門將阿列沙巴拿加今仗勇救12碼，可惜臨尾被對方一記「天外飛仙」收死，做唔成英雄認真無奈。

H組踢完頭4輪，阿積士、車路士、華倫西亞各得7分，今仗華倫鬥車仔相當關鍵，開頭兩隊踢得謹慎，不過上半場40分鐘主隊卡路士蘇拿開紀錄得，賽事變得開放，1分鐘後車仔迅即憑高華錫扳平，半場踢成1比1。

下半場50分鐘車路士反超前，葛特蘇馬門前頭槌二傳，基斯甸普列錫近門撞入成2比1。賽事往後發展演變成互相搏拳，華倫西亞於64分鐘博得12碼，柏利祖主射被阿列沙巴拿加飛身救出，保住2比1優勢。

12碼都唔輸，車路士面對一記天仙球，最終都要失守，82分鐘，丹尼爾華斯右路邊線附近大腳傳中，皮球直飛遠柱死角中柱反彈入網，Kepa躍起已知道被笠死縮手放棄，回頭望住個波入網，華倫扳平2比2。

車仔雖然被逼和，但形勢唔算太壞，現時與華倫同得8分，車仔因對賽成績跌落第3，不過最後1輪車仔對手係主場對已出局嘅里爾，而華倫仲要火併阿積士，車仔下仗只要擊敗里爾就可出線，主動權喺自己手上。

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