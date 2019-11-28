利物浦摸和 尾輪仍有出局危機

贏波就肯定出線嘅利物浦，周四(28日)凌晨歐聯E組主場出擊，只能與拿玻里打成1比1平手，雖然紅軍仍以10分續居榜首，但假如最後1輪作客不敵薩爾斯堡，而拿玻里順利擊敗已出局嘅亨克，利物浦出局危機仍然存在。

利物浦開賽19分鐘就有法賓奴泰華利斯傷出，21分鐘先失守，拿玻里梅頓斯在中圈附近與華基爾雲迪積克爭球時，VVD受傷倒地，但球證未有吹停比賽，拿破里繼續進攻，最終被梅頓斯單刀埋門窄位射入，經VAR判定入球有效，拿玻里領先1比0。

拿玻里領先下全軍縮後，同利物浦打攻防戰，完半場前沙迪奧文尼被侵犯倒地，球證未有判罰，翻睇重播的確係拿玻里犯規，反而係紅軍領隊高普投訴過激領黃牌。

戰至下半場65分鐘，占士米拿開角球，洛夫雲搶點成功頭槌破網，為利物浦扳平1比1，並保持和局完場。

利物浦和波後，以5戰得10分領先，只要最後1輪作客唔輸畀現得7分排第3嘅薩爾斯堡就可出線，但假如紅軍輸波就好危險，因為利物浦主場對薩爾斯堡一仗贏4比3，對方有3個作客入球，假如紅軍作客有少於3球比數輸波，薩爾斯堡就能以對賽較多作客入球成績，壓過紅軍出線。

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