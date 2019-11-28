3箭頭各入1粒　巴塞砌低多蒙特出線

歐聯死亡F組第5輪，巴塞隆拿周四(28日)凌晨主場3比1擊敗多蒙特，以5戰得11分續居榜首，提前1輪突圍，並鎖定首名出線資格，巴塞3箭頭美斯、蘇亞雷斯及基沙文各入1球，其中美斯交出1球2助攻，球王再度主宰比賽。

開賽22分鐘巴塞破門，可惜蘇亞雷斯入球越位在先，被判詐胡，26分鐘奧士文尼迪比利受傷，由基沙文入替，巴塞鋒線進入狀態，29分鐘蘇亞雷斯接應美斯直線，12碼點輕易射入領先1比0。

33分鐘巴塞前場壓迫令多蒙特犯錯，美斯與蘇亞雷斯配合撞牆，美斯於左路離門8碼勁射成2比0。下半場67分鐘巴塞一次反擊機會，美斯送直線盲眼位，基沙文左路接應抽射成3比0。

其後美斯再有一次罰球入波機會，但中楣彈出，77分鐘多蒙特憑英格蘭新人王查頓辛祖在禁區邊搓順勁射破網破蛋，巴塞最終贏3比1完場。

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