美斯之夜　巴塞第700場攞滿分

巴塞擊敗多蒙特出線，交出1入球2助攻嘅美斯踏上職業生涯新里程，因為今場係佢為巴塞上陣第700場，攻破多蒙特大門後，亦令佢喺歐聯入波隊伍累積到34隊，力壓宿敵C朗及皇馬名宿魯爾嘅33隊。

美斯喺巴塞生涯中，共取得613球、237次助攻，當中梅開二度125次、帽子戲法40次、大四喜5次，以及1次獨取5球。當中獲勝場次495場、128和及77負，冠軍暫時有34個。

在歐聯紀錄方面，曾與美斯對壘球隊共39隊，當中34隊被美斯攻破大門，而今場對多蒙特入波，令佢比C朗及魯爾多1隊。

美斯今仗發威主宰賽事，6次創造入球機會，1射2傳製造3個入球，另有11次過人、1次罰球窄位中楣、4次搶回控球權，足球網站《whoscored》為美斯打10分滿分，西班牙《每日體育報》畀美斯9分高分。

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