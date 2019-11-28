【歐霸】曼聯要靠班後生仔省招牌

紅魔鬼曼聯的話題真是講極都有，最近有消息指他們有中國財團揼水，每年至少有7000萬鎊的贊助費，聽到都和味，如果成事就會刷新世界紀錄。

今晚曼聯於歐霸盃對住小組包尾的哈薩克超聯一哥艾斯坦拿，只要不敗就可以出線，不過相信紅魔這場不會放軟手腳，當然要讓大財團睇下他們的「魔」力。

近排他們一班後生仔都打出士氣，好似上仗英超這班年輕人的表現，的確搶鏡又令人振奮，睇到費格遜都笑晒口，蘇斯克查已經講明這仗會讓更多年輕人落場，剛做完治療的19歲的中場球員泰萊，已經在名單之上，曼聯希望他們於歐霸盡騷哥利，幫紅魔爭取氣勢。

直播表

周四11:50pm 歐霸盃 艾斯坦拿 Vs 曼聯

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五1:55am 歐霸盃 飛燕諾 Vs 格拉斯哥流浪

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五1:55am 歐霸盃 布拉加 Vs 狼隊

Now 644；有線662、602台

周五1:55am 歐霸盃 巴沙克舒希 Vs 羅馬

Now 645；有線604、603台

周五4:00am 歐霸盃 阿仙奴 Vs 法蘭克福

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五4:00am 歐霸盃 士砵亭 Vs 燕豪芬

Now 644；有線662、602台

周五4:00am 歐霸盃 拉素 Vs 克盧日

Now 645；有線604、603台

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。