【賽後解碼】車路士仲可以激情幾耐？

車路士今季喺林柏特領軍下，表現係出乎球迷意料咁好，喺夏薩特離隊兼冇得買人嘅情況下，林柏特用一批青訓新人踢出激情足球，獲得嘅掌聲亦係非常公道。譚美阿巴謙、美臣蒙特、赫臣奧杜爾、基斯甸普列錫等年輕進攻球員，無論球技同戰意都係一流，車仔進攻嘅流蜴度係世界頂級，林柏特亦要再記一功。

不過，球迷嘅要求從來只會無間斷咁提高，當悅目進攻同激情踢法由驚喜變為常態，大家就會開始質疑車路士嘅後防，以及打硬仗嘅能力。繼上輪歐聯主場4比4和阿積士之後，周四(28號)作客華倫西亞又打和2比2，葛特蘇馬搭安達斯基斯坦臣嘅中堅組合，有幾多球迷會有信心？兩閘艾斯派古達同列斯占士面對側擊亦經常被打爆，車仔依家只係用超強進攻嚟彌補防線缺陷。

車路士今季面臨實力較弱球隊，可以穩定咁控制戰局贏波，但係要威脅前列甚至挑戰錦標，就要改善埋踢硬仗嘅能力，今季英超對住曼聯、利物浦、曼城同李斯特城只錄得1和3負，強強對決往往係講求球隊架構同戰術嘅完整性，唔係單靠激情嚟爭勝，林柏特開靚個頭，之後就要解決逐漸失控嘅防守。

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