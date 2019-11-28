【東體爭議】最強少帥　拿高斯文注定教英超

英超近期捲起換帥風暴，阿仙奴嘅艾美利、曼聯嘅蘇斯克查、愛華頓嘅馬高施華帥位岌岌可危，甚至連曼城領隊哥迪奧拿都傳出會教埋今季就走，無論邊隊決定易帥，佢哋考慮嘅繼任人都一定會有「最強少帥」拿高斯文個名。

球壇大趨勢係領隊年輕化，唔少球星掛靴冇耐已經執教鞭，創新、活力係一眾少帥嘅賣點，但能夠融合埋經驗、戰術，睇怕當今球壇冇人及得上拿高斯文。呢位RB萊比錫教練周四(28號)領軍2比2打和賓菲加後，提前拎到16強出線資格，佢亦以32歲4個月零4日之齡，成為歐聯史上最年輕殺入16強嘅主帥！

呢位德甲史上最年輕教練嘅能力已受高度肯定，佢喺2016年2月執教賀芬咸，半途接手嘅佢將賀芬咸由尾2帶出降班區，之後2季更加帶領賀芬咸排第4位同第3位，連續晉身歐聯賽事。今季轉教RB萊比錫成績同樣唔錯，目前只係以1分落後榜首慕遜加柏，被睇好有力挑戰德甲冠軍寶座。

拿高斯文戰術多變，而且主張控球嘅進攻足球，亦係唔少英超豪門崇尚嘅踢法，早前熱刺就傳出力邀佢代替普捷天奴執教，不過最終未能成事。拿高斯文喺季中轉教英超機會極低，不過喺可見將來，英超豪門換帥都一定會打佢主意。

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