國王大哨混合體　呢個盧卡古癲晒

今季離開咗曼聯嘅比利時前鋒盧卡古，表現脫胎換骨堅到爆。尋晚佢又一次大爆發，全場交出1入球2助攻，另加一次中柱同兩球詐胡，有傳媒形容佢就好似兩位曾效力「藍黑兵團」嘅傳奇球星「國王」阿祖安奴同「大哨」朗拿度嘅混合體！有冇咁堅呀？

國米尋晚作客以3比1砌低布拉格斯拉維亞，保住出線機會。「新魔獸」梗係居功至偉，其中兩次助攻都係喺右路妙傳隊友拿達路馬天尼斯入波，其中一球仲要係用左腳腳背傳中，個人技巧之高，畀傳媒話有「國王」影子。至於佢個「士哥」則係跑足半場爆甩埋出迎門將嘅入波，幫球隊超前，堅唔講得笑。

除此之外，佢個中楣波係接應角球頂中楣，講頭槌功架，盧卡古可能仲堅過「國王」同「大哨」添！另外嘅兩個詐胡，其中一球係前場右路殺入禁區之前，喺對方守將面前狂「插花」再用左腳抽入，呢次嘅過人技巧，則被指係同「大哨」全盛時期一模一樣，真係睇到你驚呀！

值得一提，盧卡古今場入波，原來已經係佢個人職業生涯第250個入球。佢今季幫國米上陣17場攻入11球，相比起上季喺曼聯踢45場先入15球，明顯效率高好多好多。如果佢能夠保持呢個水平，再帶領國米贏到冠軍，就真係有能力成為另一個國米傳奇呀！

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