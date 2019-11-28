【總結】首次返老東家！AD噓聲中刷新紀錄

「粗眉哥」安東尼戴維斯(AD)自過檔湖人後首次回到老東家對戰塘鵝，拍住勒邦占士齊齊寫下紀錄，戴維斯個人轟入41分9個籃板及3次助攻，協助湖人以114比110險勝，迎來9連勝。

AD今仗30投15中，創下回鄉首戰最高得分紀錄，超越了杜蘭特於2016年對雷霆時所取得39分。不過，安東尼戴維斯此仗可謂心情矛盾，雖然表現弗爆得分40+，但卻被主場球迷噓爆。

湖人今仗作客亦打得甚為吃力，半場一度落後10分，以54比64返入更衣室，甚至在第三節完場仍然被塘鵝拉開10分，直至第四節才反擊，戴維斯與勒邦占士帶領全隊發力，最終以4分反勝對手。勒邦占士全場18投10中，取得29分5籃板11助攻，職業生涯總得分突破了33000大關，成為史上最年輕的33000分先生。

至於「字母哥」安迪杜甘普繼續帶領公鹿連勝，雖然對手主將查巴里柏加攻入全場最高的33分及14個籃板，但「字母哥」為球隊做出「雙雙」30分10個籃板4次阻截，率公鹿以111比102擊敗鷹隊，取得9連勝。

今日戰果(前者主場)

騎士 104:116 魔術

溜馬 121:102 爵士

塞爾特人121:101 籃網

76人 97:91 帝王

黃蜂 102:101 活塞

速龍 126:98 紐約人

公鹿 111:102 鷹隊

灰熊 119:121 快艇

火箭 117:108 熱火

馬刺 101:113 木狼

太陽 132:140 巫師

塘鵝 110:114 湖人

拓荒者 136:119 雷霆

勇士 104:90 公牛

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