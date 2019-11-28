出咗線鬆章？巴塞一年後向國米還債

歐聯經過埋尋晚賽事，已經打完5輪，其中F組巴塞隆拿已經提早出線，餘下一席就會由現時同得7分嘅國際米蘭同多蒙特爭奪。最後一輪，多蒙特將會主場對出咗局嘅包尾大幡布拉格斯拉維亞，而國米就會主場迎擊穩奪出線嘅巴塞。

根據賽例，歐聯球隊如果喺小組同分，將會先計對賽成績，其中國米之前作客多蒙特僅負2比3，主場就贏「蜜蜂兵團」2比0，即係兩循環對賽係由國米合共贏4比3，亦即係同分會由國米出線。由於多蒙特對手布拉格斯拉維亞本身實力弱兼已出局，一般相信都唔會阻到「蜜蜂仔」拎3分，家陣大家最關注係，巴塞會唔會因為已出線，所以會放生國米，出二線兵「鬆章」，到時畀國米執到3分出線，多蒙特肯定唔會忿氣！

事實上，巴塞「鬆章」根本唔係新鮮事，唔講太遠，淨係講番一年前，當時巴塞又係踢完5輪提早出線，而同組國米（又係國米呀）同熱刺都同得7分，不過當時就係國米對賽唔及熱刺。結果巴塞最後一輪只派出基文迪朗格勒同拿傑迪錫兩個常規正選，然後就同熱刺打和1比1，而國米同時又唔爭氣和咗燕豪芬。就係因為巴塞「鬆章」，上年結果益咗熱刺，國米就慘被踢出局，而熱刺更一路殺入決賽添。至於今次巴塞會唔會益番國米當還債，大家真係要認真睇實呀！

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