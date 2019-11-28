【特稿】死穴明顯難捱全季　利物浦危矣

睇住皇馬連攞3屆歐聯冠軍，利物浦當然希望3入決賽。雖然英超錦標係本季最大目標，但歐聯鬥拿玻里一仗，落場11人個個畀足110%力、攻足90分鐘，但只能逼和對手1:1。薩爾斯堡主場威力無窮，利物浦要贏先首名出線，輸波更有出局危險；如最後衞冕冠軍要轉去打歐霸，其實都唔出奇。

只睇英超積分榜，利物浦12勝1和幾乎完美，但多仗聯賽都贏得極為辛苦。紅軍眾將無疑熱血滿瀉，而場場盡搏鬥到最後1秒嘅精神，亦造就多次絕殺對手攞足3分，但唔能夠否認有幸運成份在內。嚟緊紅軍仲會唔會繼續咁順？相信運勢好難保持全季。

利物浦擁有世界級「埃及文明」鋒線，但點解周時陷於苦戰？當然係因為中場創造力不足，缺乏遠射能力。其實呢個問題，自菲臘比古天奴離開後已經出現，紅軍亦曾嘗試簽入法國國腳費基亞去代替，但陰差陽錯下收購失敗，到今時今日都未能填補空缺，就注定要老鼠拉龜。

領隊高普要統治中場，故用上一眾工兵去盡搶掃蕩，再用兩閘阿歷山大阿諾特及安德魯羅拔臣無限壓上助攻，今季整條防線亦比以前壓得更上，希望進一步壓制對手，呢啲都係高普解決創造力不足嘅方案。但面對死守，既冇禁區頂神來之筆嘅傳送，亦冇妙到毫嶺嘅遠射，就每每進入攻足全場都難以入波嘅死局。阿歷士張伯倫係現時陣中、最接近可以貢獻遠射嘅一員，但此子大傷後仍未返到最佳狀態，未來仲充滿變數。

高普講過，鍾意用17、18人嘅班底，因為去22、23人就會影響士氣，但紅軍球員每場所花嘅力氣極大，本季除歐聯、本土2個盃賽之外，仲要踢埋世界冠軍球會盃，佢哋究竟可以頂幾耐？羅拔臣已經要傷住踢，羅拔圖法明奴亦疑似比賽過多，近期表現下滑，文尼實在難以成季救全家。

相信到1月，紅軍都唔會引入創造性中場去解決問題，只會靠現有陣容去打江山。若利物浦全季都好運、主力可以避過嚴重傷病，去到季尾相信依然可以力爭英超冠軍；但若惡運降臨，紅軍要破30年宿命，或者需要再等。

●麥馬拿仁