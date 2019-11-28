連歐霸都冇得踢！曼聯廢柴勢被革扯

曼聯今晚深夜征戰歐霸盃分組賽，作客哈薩克球隊艾斯坦拿，因為紅魔已經出線，所以領隊蘇斯克查幾乎畀晒主力休息，連飛機都唔使上，只帶4名平時聯賽上陣不多嘅連格、杜安薛比、勞基梳爾同門將李爾格蘭上機。英媒表示，31歲中場尼曼查馬迪於周三早上本身返到卡靈頓訓練場，但只係留咗24分鐘就走人，據知係被蘇帥告之冇得去哈薩克，認真陰公，睇嚟1月都會被革扯。

蘇斯克查話，暫時曼聯已經於歐霸盃完成任務，所以有空間畀年輕小將上陣吸收經驗。曼聯本季於英超，要爭前4困難重重，所以本土2個盃賽都係紅魔鬼嘅必爭之地，故此連今仗都唔畀小將出場，睇怕今季都冇乜其他機會。今仗紅魔陣容肯定以年輕小將為主，蘇帥已經公布邊個係隊長，於19年仲未有任何助攻同入球嘅連格，將會戴上臂章落場。

自代替摩連奴成曼聯主帥後，蘇帥擺明希望重用年輕球員，而馬迪經過一輪傷患後，落到場好多時都顯得有心無力，跟唔上比賽節奏，正選防中位已經畀麥湯米尼搶走。本季馬迪只係出過5次場，照計點都係計落上述連格、梳爾等人嘅「種類」，但依家連機都冇得上，睇怕都時日無多。

今仗曼聯將用上3號門將李爾格蘭，梳爾同英格蘭小將萊爾特分列左、右二閘，杜安薛比則會帶住新仔班納特握守中路。利維治、占士根拿打防中，連格則帶住鍾達希同安祖高美斯打攻擊中場。剛於英超攻入首個入波嘅格連活特就會打單箭頭攻堅。呢個陣容堅係有新鮮感，就算你係曼聯忠實球迷，都未必認得出晒佢哋。

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