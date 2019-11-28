奧運6金積遜堅尼：香港同東京好多嘢相似

世界盃場地單車賽香港站今日（28日）起，一連四日在將軍澳單車館舉行。作為世界盃系列賽第3站，亦是明年東京奧運的前哨戰，賽事吸引46個國家和地區、63支隊伍，總共333位車手參賽，當中不乏冠軍級人馬。6面奧運金牌得主、來自英國的積遜堅尼將會出戰競輪賽和爭先賽，他表示未受近月反修例運動影響，感覺香港是「美好和友善的地方」。

積遜堅尼今早來到將軍澳單車館，訓練結束後，他一邊踩單車機一邊接受訪問。曾經帶領英國在2008、2012、2016年奧運連奪3屆團體競速賽金牌，並在個人競輪賽和爭先賽摘下3面奧運金牌。問到秘訣何在，他給出兩個字——享受。「你會付出很多汗水，經歷無數低潮，但別忘記享受比賽。」至於會否劍指更多金牌，他謙稱現階段目標是確保奧運資格，持續備戰，務求明年夏天達到最佳狀態。

時間正在倒數，香港站世界盃非常關鍵，「除了是奧運計分賽外，香港和東京有很多相似的地方，有助適應環境和天氣。」積遜堅尼將於周六日登場，出戰個人競輪賽和爭先賽。他的對手同樣不容小覷，其中荷蘭派出多位世錦賽冠軍，包括競輪賽冠軍布奇利、爭先賽冠、亞軍拉克雷森和賀格蘭。積遜堅尼指每個人都很難應付，「距離奧運愈近便愈刺激，大家都在努力嘗試登頂。」

來自世界各地的車手下榻將軍澳的酒店，積遜堅尼閒時會到附近逛逛超級市場和咖啡店，他笑說未受反修例運動影響，非常享受這趟「旅程」：「我暫時沒有遇上什麼問題，感覺香港是一個美好和友善的地方，跟歐洲很不同，擁有獨特的飲食和生活文化。」

世界盃場地單車賽香港站門票現於城市售票網公開發售（網上／售票處／電話），票價由$30至$200不等。觀眾亦可於今日至12月1日指定時段，到將軍澳單車館售票櫃位購票。

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