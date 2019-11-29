一個決定再辣着高層！艾美利等炒魷啦

阿仙奴領隊艾美利，已經去到錯晒嘅地步，本周佢一個舉動，再次辣着兵工廠高層，更令後者認為，盡早換帥似乎係救助球隊嘅唯一辦法。上輪聯賽阿仙奴主場畀修咸頓撳住揪，最後僅於補時追平「聖人」2:2，球隊攻守都唔掂，但艾帥本周竟然放多班球員2日假。據英媒報道，球會高層對艾帥呢個決定非常憤怒，換帥睇嚟事在必行。

阿仙奴今晚深夜出戰歐霸盃，將主場迎戰德甲法蘭克福。雖然球隊賽前已有10分，出線機會高唱入雲，但兵工廠近6場賽事不勝，實際演出曳到極，高層認為艾帥不單只冇加操，反而走去放多球員2日假，係完全唔合理嘅做法。據英媒表示，艾帥覺得班球員近期壓力極大，需要心理上嘅休息多過實際操練時間，所以先有呢個爭議決定。

阿仙奴近11場聯賽僅勝2場，現時13戰僅得18分列第8，同第4車路士爭成8分，球會已密鑼緊鼓準備換帥，如果今輪歐霸再贏唔到，分分鐘手起刀落炒人。據報狼隊領隊紐奴，以及前祖雲達斯前主帥阿里基，都係阿仙奴新帥目標。

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