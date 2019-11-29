C朗前15名不入　2019射手榜有咩人？

葡萄牙球王C朗拿度好波就係人都知，講到入球數字，呢十年八載都係佢同美斯鬥足一季，爭做全球神射手。不過，有統計單喺2019年嘅全球射手榜，C朗竟然前15位不入。即係C朗跌Watt之餘，究竟有邊15個球星可以壓住佢呢？

身為C朗死對頭嘅阿根廷球王美斯，今年踢42場波入咗39球，實在犀利，相比起踢33場入18球嘅C朗，今次美斯真係贏得清脆。不過，美斯今年都只係暫時排住第2，事關佢前面仲有部入球機器，就係日前喺歐聯食出「大四喜」嘅拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫基斯，佢今年踢42場入45球，真係入波易過執豆。

至於排第3位就係C朗前皇馬隊友賓施馬，呢位前法國國腳今年44場入33球，又係相當高效。再睇埋前15位排名榜，較令人意外仲有李斯特城前鋒占美華迪同阿特蘭大箭頭杜雲沙柏達等，C朗反而唔見影，都有多少醜怪喎！

2019年射手榜

排名/球員 場數/入球

1/羅拔利雲度夫斯基 42場/45球

2/美斯 42場/39球

3/賓施馬 44場/33球

4/基利安麥巴比 35場/32球

5/阿古路 38場29球

6/史達寧 42場/27球

6/沙迪奧文尼 42場/27球

8/恩莫比尼 39場/25球

9/奧巴美揚 41場/25球

9/賓耶達 41場/25球

11/占美華迪 31場/24球

12/穆沙迪比利 44場/24球

12/杜雲沙柏達 44場/24球

14/蘇亞雷斯 42場/23球

15/迪姆華拿 34場22球

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