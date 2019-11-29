全城爭搶　夏維斯想入魔堅定流？

德國人氣超新星夏維斯，上季喺利華古遜光芒四射，全季攻入17球之多，有傳包括英超三強利物浦、曼聯同車路士，仲有德甲班霸拜仁慕尼黑同西甲盟主巴塞隆拿都想打佢主意。根據著名嘅德國《圖片報》爆料，話夏維斯竟然對「紅魔鬼」情有獨鍾，家陣佢估計身價達到1.2億鎊，「魔迷」聽到係咪好High先？

根據報道，話包括利物浦同曼聯都已經派人同夏維斯嘅經理人傾過，當中曼聯本來冇份踢歐聯，表面睇吸引力稍次，點知夏維斯反而對呢支褪色勁旅仲感興趣，但當中原因，報道就未有多講，只係話夏維斯為呢個轉會計劃「相當興奮」喎！

上季夏維斯表現堅勁，今季就稍微跌Watt，到依家只喺德甲入兩球，不過呢位小將思想非常成熟，對依家情況完全唔擔心：「上季就好似係我打出名堂嘅標誌性一季，但要保持住同樣進步速度根本好難，其實今季開季頭兩場入兩球，我已經覺得好好。對於一個好似我咁嘅年輕球員，總有機會經歷一個小低谷，但呢啲經歷將會幫我無論係做人定球員得到成長。依家好多評論對我都唔多正面，但我係唔會驚，我會去努力證明自己。」

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。