爆炸頭空門失機　曼聯敗走哈薩克

歐霸盃分組賽周五(29日)凌晨進行第5輪賽事，已在L組提前出線嘅曼聯派出二線陣容出戰，結果作客1比2負於小組包尾嘅哈薩克球隊艾斯坦拿腳下，其中19歲爆炸頭鍾塔西一度空門射失，當係上咗一課。

曼聯前4輪已得10分穩獲出線權，因此今仗收起全部主力，由連格及格連活特領軍，其餘球員都係「大冧把」球員，畀佢哋出席吓歐洲球會級正式賽事，見識大場面，開賽10分鐘曼聯開紀錄，勞基梳爾左路回傳，今仗隊長連格接應擺順勁射破網，曼聯領先1比0。

上半場再無紀錄，易邊後54分鐘曼聯本來可以擴大比數，勞基梳爾傳中，鍾塔西小禁區射空門竟然高出，1分鐘後艾斯坦拿扳平，曼聯被追和1比1，62分鐘曼聯伯納德阻擋對方射門改變方向入網，大會判入球伯納德擺烏龍，曼聯倒輸1比2，小組首嚐敗績，艾斯坦拿則打開勝利之門，仲要係贏曼聯，場內旗海飄揚，氣氛熱鬧。

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